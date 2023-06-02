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"الدولفين" يُزين مياه قناة السويس في بورسعيد.. فيديو

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:13 م
"الدولفين" يُزين مياه قناة السويس في بورسعيد.. فيديو الدولفين
بورسعيد - محمد عزام

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ظهر "الدولفين"، في مياه المجري الملاحي لقناة السويس، خلال عبور المعديات بين ضفتي القناة بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.
 
وأثار مقطع عرضته الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، إعجاب الأهالي بظهور هذا الحيوان المائى الذي يعتبر صديق للبورسعيدية ويحبون رؤيته دائماً.
 
 
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع الفيديو الذي تظهر فيه الدلافين وهي تسبح في مياه القناة. 
 
ويعتبر الدُّلْفِين أو الدُّخَس أو التُّخَس أو الدرفيل هي حيوانات ثديية مائية، ولها صلة قريبة بالحيتان وخنازير البحر، ويوجد تقريباً أربعين نوعاً من الدلافين، والتي تتوزع على 17 جنساً، وتتراوح أحجامها بين 1.2 متراً وأربعون كيلو جراماً - كدلفين ماوي - إلى 9.5 أمتار وعشرة أطنان - كالأوركا.

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