الداخلية تكشف سر ظهور ما يشبه قدما بشرية خلف سائق دراجة بخارية

كتب محمود عبد الراضي

تداول عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة تتضمن سير إحدى الدراجات النارية بالطريق العام وقيام قائدها بنقل جوال يظهر منه ما يشبه قدماً بشرية .

بالفحص تبين أن الصورة المتداولة هى صورة تمثال عرض ملابس "مانيكان" حيث أنه بتاريخ 27/5/2023 قام مالك أحد محال الملابس الجاهزة بطلب إحدى شركات نقل المواطنين لتوصيل التمثال من المحل ملكه إلى منطقة المقطم بالقاهرة.

وعلى إثر ذلك قام مالك الدراجة النارية الظاهرة بالصورة بالتوجه للمحل ملك المذكور وإستلام "المانيكان"، وفكه ووضعه داخل جوال حتى يتمكن من نقله على الدراجة النارية ، وظهر منه القدم.. كما يُشار إلى قيام مالك المحل بنشر تعليق على صفحة المحل بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عقب تداول الصورة على بعض الصفحات الساخرة.