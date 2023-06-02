البرلمان السويسرى يصوت ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة إلى أوكرانيا

وكالات الأنباء

صوّتت الغرفة السفلى فى البرلمان السويسرى ضد مشروع قانون يرمى إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، جاء التصويت فى البرلمان السويسرى فى اليوم الذى التقى فيه رئيس سويسرا ألان بيرسيه نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال قمة للمجموعة السياسية الأوروبية فى مولدوفا، فى اجتماع بحث خلاله الرئيسان فى تصدير أعتدة حربية.

وصوّت 98 من أعضاء المجلس الوطني في برن ضد المبادرة البرلمانية التي أعدّتها إحدى اللجان، فيما صوّت 75 عضوا لصالحها.

وقال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل فى المجلس الوطني، إن الموافقة على هذه المبادرة يعني "خرق الحياد".

وسويسرا تعتمد منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، ويدور نقاش محتدم في سويسرا حول مبدأ الحياد منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.