"الإسماعيلية" تعلن حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية غدا

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غدا السبت الموافق الثالث من يونيو 2023م .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية ، إنهاء كافة استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، المقرر انطلاقها السبت 3 يونيو الجارى، وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح " بيومى " أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور

ومن جانبه أوضح الدكتور وجيه أحمد عبدالكريم ، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها حيث تم التأكد من تواجد الملاحظين بكافة اللجان، هذا ومن المقرر يبدأ طلاب القسم العلمى امتحانات الثانوية الأزهرية غدا السبت فى مادتى الفقة والحديث وأشار الدكتور وجيه عبدالكريم إلى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تبدأ غدا بالقسم العلمى يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.





