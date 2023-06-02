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الأرصاد لـ"اليوم السابع": استمرار نشاط الرياح وسرعتها تصل لـ45 كم فى الساعة

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:00 م
الأرصاد لـ"اليوم السابع": استمرار نشاط الرياح وسرعتها تصل لـ45 كم فى الساعة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية، حيث تتجاوز سرعات الرياح ال 45 كيلو متر فى الساعة وهى رياح قادمة من الصحراء الغربية.
 
وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن ذلك بسبب استمرار تأثير المنخفض الجوى الذى يؤدى إلى إثارة الرمال والأترية مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية مع استمرار الارتفاع الملحوظ فى الحرارة .
 
وشهد الجمعة، استمرار الارتفاع المحلوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية ،  معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، الجمعة:  القاهرة العظمى 40  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى  28 درجة  .
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
 
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".
 
 
 
 

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