الأحد.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى بنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مع مسؤولى الصحة استعدادا الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر إجراؤها على مرحلتين خلال الفترة من 4 إلى 15 يونيو الجاري، وتنفذها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى"لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، والتي تأتي ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والقرى بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة "حياة كريمة".

من جهته أوضح وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى الأحد المقبل وتستمر حتى الخميس 8 يونيو، وتشمل إدارات بنى سويف، اهناسيا، ناصر،الفشن، تليها المرحلة الثانية من 11 إلى 15 الشهر الجاري، وتشمل إدارات(ببا ، سمسطا، الواسطى)،ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها

من جانبها أضافت الدكتورة مديحة سري مديرة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية،وذلك من خلال 122وحدة ثابتة و7 عيادات متنقلة بإدارات المرحلة الأولى، و81 وحدة ثابتة و6 عيادات متنقلة لإدارات المرحلة الثانية.