اليوم السابع
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افتتاح مسجدين جديدين فى البحيرة بتكلفة مليونى و200 ألف جنيه

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:00 م
افتتاح مسجدين جديدين فى البحيرة بتكلفة مليونى و200 ألف جنيه الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة، لنشر صحيح الدين، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. 
 
وأشار أبو حطب، إلى الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية، في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه تم اليوم إفتتاح مسجدين جديدين بمركزي إيتاي البارود والرحمانية بتكلفة 2 مليون و 200 ألف جنيه وهما:  
 
- مسجد عزبة صديق - صفط الحرية - إيتاي البارود على مساحة 170 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.
 
- مسجد النور - بشير أغا - الرحمانية على مساحة 150 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.
 
يذكر ان خطبة الجمعة اليوم  جاءت تحت عنوان " احترام الكبير " جاء فيها أن احترام الكبير قيمة إنسانية نبيلة وخلق إسلامي أصيل وان نظرة الإسلام إلي الكبار نظرة تقدير و إجلال.
وأوضحت خطبة الجمعة ان ديننا الحنيف دعا إلي إحترام الكبير وإكرامه وتبجيله، فهو الذي أفني شبابه في طاعة الله عز وجل وفي خدمة وطنه ومجتمعه. 
 

 


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