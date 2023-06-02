اليوم السابع
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استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بـ13 إدارة بكفر الشيخ.. صور

الجمعة، 02 يونيو 2023 09:59 م
استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بـ13 إدارة بكفر الشيخ.. صور قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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يستمر إقبال الطلاب والطالبات على القوافل التعليمية بـ 13 مدرسة فى 13 إدارة تعليمية، تابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بقاعات مجهزة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للطلاب الذين حرصوا على الاستفادة من الخدمات التعليمية المجانية بقوافل حياة كريمة، كما وجه التحية لمنسقي حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، ولوكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري عموم الإدارات التعليمية، والتعليم الثانوي، على الجهد المبذول في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة الطلاب.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قاعات مدرسة الشهيد رياض الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة هدى شعراوي، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، كما تابع القاعات من غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وسامح داود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وناشد وكيل تعليم كفر الشيخ، جميع طلاب الثانوية العامة، الاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة، متمنياً للطلبة والطالبات التفوق والتميز والإبداع.

احدى قاعات المراجعة
احدى قاعات المراجعة

الطالبات خلال متابعة المراجعات
الطالبات خلال متابعة المراجعات

توافد الطلاب على القاعات
توافد الطلاب على القاعات

جانب من متابعات المراجعات
جانب من متابعات المراجعات

جانب من متابعة الطالبات للمراجعات
جانب من متابعة الطالبات للمراجعات

متابع قاعات المراجعة النهائية
متابع قاعات المراجعة النهائية

متابعة الادارات التعلمية
متابعة الادارات التعلمية

متابعة المراجعات
متابعة المراجعات

مراجعة الثانوية العامة
مراجعة الثانوية العامة

 


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