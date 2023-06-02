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إنشاء مصنع جديد بشركة سامسونج لإنتاج أحدث الموبايلات فى بنى سويف.. صور

الجمعة، 02 يونيو 2023 12:46 م
إنشاء مصنع جديد بشركة سامسونج لإنتاج أحدث الموبايلات فى بنى سويف.. صور لقاء وزير الاتصالات ومسئولوا شركة سامسونج
كتبت هبة السيد

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استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر والوفد المرافق له؛ وشهد اللقاء الاتفاق على إقامة مصنع لشركة سامسونج، لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.
 
ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية، خاصة فى صعيد مصر، ومن المخطط أن يتم البدء في إنشائه في الربع الأخير من هذا العام، وسيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التي تصنعها شركة سامسونج بأيدي مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصري والتي بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول فى السوق المصرى.
 
لقاء وزير الاتصالات ومسئولوا شركة سامسونج
لقاء وزير الاتصالات ومسئولوا شركة سامسونج
 
وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات".
 
أكد حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات؛ مشيرًا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج فى بنى سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونج العالمية والتي أثمرت عن  تصنيع التابلت التعليمى بمصر.
 
وزير الاتصالات ورئيس شركة سامسونج مصر
وزير الاتصالات ورئيس شركة سامسونج مصر
 
حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.
 
عمرو طلعت وزير الاتصالات يتفق مع رئيس شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد
عمرو طلعت وزير الاتصالات يتفق مع رئيس شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد
 

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