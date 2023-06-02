إقليم خاباروفسك الروسى يعلن اكتشاف حقل غاز جديد

أعلنت سلطات إقليم خاباروفسك الروسية، اكتشاف حقل غاز في منطقة فيرخيوبورينسكم في الإقليم، وأشارت إلى أنه تم إرسال عينات من الغاز لفحصها.

وقالت السلطات في بيان اليوم الجمعة، إنه من المفترض أن يكون الغاز الموجود في الحقل عالي الجودة.

ووفقا للسلطات يتم تنفيذ مشروع استثمار على أراضي حقل "أدنيكونسكوجو" لبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال بسعة 1.5 طن في الساعة، وقد بدأت إعادة فتح البئر في الربيع وفي نهاية مايو 2023 تم التأكد من وجود الغاز.

وبحسب وزارة التنمية الاقتصادية للإقليم الروسي، بعد التأكد من الجودة سيكون من الضروري فحص البئر وتحديد عمق الغاز، وبعد ذلك سيكون من الممكن البدء في بناء مصانع صغيرة لإسالة الغاز. وأوضحت الوزارة أن المشروع يتكون من عدة مراحل يعتمد تنفيذ كل منها على التمويل.