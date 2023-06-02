اليوم السابع
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الجمعة، 02 يونيو 2023 08:01 م
أكرم القصاص
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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم الأسبوع المقبل

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:00 م
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم الأسبوع المقبل امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الأسبوع المقبل.

ولفتت وكيل الوزارة أن أعمال المراجعة والرصد مستمرة، مشددة على سرعة الانتهاء منها لإعلان النتيجة ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور.

وكان بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالب وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالب، وخلال الامتحانات تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة، بشكل فوري.




 


الشهادة الإعدادية

مديرية التعليم بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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