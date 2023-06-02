إصابة 6 إثر تصادم سيارتين بطريق "بورسعيد - المطرية"

أصيب 6 أشخاص مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل وأجرة على طريق "بورسعيد - المطرية ". استقبل مستشفى السلام ببورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، كل من: محمد محمد علي 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وعمرو محمد إبراهيم 30 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد علي محمد 18عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، وزياد محمد على 13عامًا، سحجات متفرقة بالجسم والوجه.

كما استقبل مستشفى الزهور معتز محمد حسنى 24 عامًا، مصاب بجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة سيئة، ومحمد معاطي أحمد 15عامًا، جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مصابين نتيجة حادث تصادم سيارتين ربع نقل وأجرة على طريق "بورسعيد - المطرية". تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.