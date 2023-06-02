وقال مصطفى نعيم مدير الوكالة الأوكرانية - في منشور عبر موقع "فيسبوك"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/ - "إن هذه مساهمة كبيرة في استعادة الخدمات اللوجستية في المناطق الأوكرانية الأكثر تضررًا من الحرب، وأنا ممتن بصدق لشركائنا على هذا الدعم.. يؤدي تدمير الجسور على الطرق إلى عزل المجتمعات جزئيًا أو كليًا.. وبالنسبة لفريقنا، فإن ترميم مثل هذه المباني خلال الحرب هو مهمة أساسية لضمان خدمات النقل بسرعة مع المستوطنات المتضررة".

وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب الشاملة، تم بناء 85 جسراً مؤقتاً لإنشاء طرق نقل إلى المستوطنات المتضررة بما في ذلك 78 جسراً العام الماضي وسبعة هذا العام وثلاثة أخرى قيد الإنشاء حالياً.

وأضاف نعيم قائلا: "الهياكل المؤقتة ستساعد في التغلب على المشاكل التي نشأت نتيجة الهجمات الروسية بما في ذلك إعادة وصول مواطنينا إلى المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات العامة الأساسية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 346 جسرًا عبر أوكرانيا منذ أن شنت روسيا العملية العسكرية في فبراير 2022.

