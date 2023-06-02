أبناء بنى سويف يفوزون بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية للملاكمة بشرم الشيخ

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز أبناء بني سويف، بالمراكز الثلاث الأولى في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2009 ، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 27 مايو الماضي وحتى 1 يونيو الجاري ، والتى نظمها الاتحاد المصري للملاكمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

قال مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ، أن لاعبي بني سويف من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، قد نجحوا في حصد الميداليات : الذهبية والفضية والبرونزية ، وذلك بعد فوز اللاعب فهد محمد كمال بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية في ميزان 53 كجم، وحصول اللاعب أحمد محمد عبد الحفيظ على المركز الثانى على مستوى والميدالية الفضية ميزان 44 كجم ، بجانب فوز اللاعب آدم حسن جمال على المركز الثالث والميدالية البرونزية ميزان 56 كجم

جدير بالذكر أن اللاعبين الفائزين ، من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب"بقيادة الدكتور محمد الكردي"،الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة الشباب ، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظة بقيادة مصطفى إبراهيم مدير المديرية ، هشام الجبالى وكيل المديرية للرياضة، حيث تم تدريب اللاعبين ، تحت إشراف : الكابتن محمد عبد الرحمن مدرب ، الكابتن محمد يونس مساعد مدرب ، الكابتن محمد محمود إدارى المرحلة ، و بمتابعة إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف ، ضياء محمد المدير المالى للمشروع.