أبناء بنى سويف يفوزون بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية للملاكمة بشرم الشيخ

قال مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ، أن لاعبي بني سويف من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، قد نجحوا في حصد الميداليات : الذهبية والفضية والبرونزية ، وذلك بعد فوز اللاعب فهد محمد كمال بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية في ميزان 53 كجم، وحصول اللاعب أحمد محمد عبد الحفيظ على المركز الثانى على مستوى والميدالية الفضية ميزان 44 كجم ، بجانب فوز اللاعب آدم حسن جمال على المركز الثالث والميدالية البرونزية ميزان 56 كجم
جدير بالذكر أن اللاعبين الفائزين ، من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب"بقيادة الدكتور محمد الكردي"،الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة الشباب ، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظة بقيادة مصطفى إبراهيم مدير المديرية ، هشام الجبالى وكيل المديرية للرياضة، حيث تم تدريب اللاعبين ، تحت إشراف : الكابتن محمد عبد الرحمن مدرب ، الكابتن محمد يونس مساعد مدرب ، الكابتن محمد محمود إدارى المرحلة ، و بمتابعة إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف ، ضياء محمد المدير المالى للمشروع.
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