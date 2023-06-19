اليوم السابع
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أكرم القصاص
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%89 من القراء يؤيدون تكثيف القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان

الإثنين، 19 يونيو 2023 07:00 ص
%89 من القراء يؤيدون تكثيف القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان نتيجة الاستطلاع

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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 


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