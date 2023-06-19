4 مشروعات عملاقة.. تفاصيل تطوير ميناء دمياط "إنفوجراف"

كتب سيد الخلفاوى

يشهد ميناء دمياط، أعمال تطوير ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وينشر اليوم السابع تفاصيل تطوير ميناء دمياط.

- إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر، بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً وأطوال أرصفة 1970م، وعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

ويقوم بتنفيذ المحطة تحالف شركتى (المقاولون العرب وأركريدون)، حيث من المتوقع أن تحقق المحطة إيرادات تصل 3.2 مليار دولار خلال فترة الامتيازتخلق المحطة 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرةتجتذب 1.2 مليون من حاويات الترانزيت من موانئ شرق المتوسط

سيقوم بإدارة وتشغيل المحطة التحالف الأوروبى (يوروجيـت ألمانيا، كونتشـب إيطاليا، هابـاج لـويـد ألمانيـا)

باستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار ولمدة 30 عاما

2- تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران

تعميق الممر الملاحى وحـوض الدوران للميناء للوصول إلى عمق تصميمى 18.5م، بتكلفة 1.4 مليار جنيه

يقـوم بتنفيذ المشروع شركة الجرافات الوطنية

3- إنشاء محطة متعددة الأغراض تحيا مصر ٢ خلف الحاجز الغربي.

إنشاء محطة متعددة الأغراض بإجمالى أطوال 3400م وعمق 17 م وساحات خلفية بمساحة 2.2 مليون م2

بتكلفة تقديرية 8.3 مليار جنيه

4- إنشاء رصيف بحرى بطول 600م.

إنشاء رصيف بحرى بطول 600م وعمق 17 م وساحة خلفية 270 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1,3 مليار جنيه











تطوير ميناء دمياط

تطوير ميناء دمياط