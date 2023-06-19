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يصل لـ14 ساعة.. البحوث الفلكية: بعد غد أطول نهار فى السنة

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:03 ص
يصل لـ14 ساعة.. البحوث الفلكية: بعد غد أطول نهار فى السنة المعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه من المرتقب أن الانقلاب الصيفي يبدأ بعد غدا الأربعاء 21 من شهر يونيو الجارى، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).
 
وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه فى ذلك الوقت تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار ، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.
 
وأشار إلى أنه عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب)، ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا).
 
وأضاف: كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن ، قائلا :عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

الانقلاب الصيفى

فصل الصيف

موعد فصل الصيف

الربيع

فصل الربيع

النصف الشمالى للكره الارضيه

نصف الكره الارضيه الشمالى

الشتاء

انتهاء الشتاء

نهايه فصل الشتاء

الخريف



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