اليوم السابع
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وكيل بيطرى عين شمس: السلحفاة موجودة منذ 200 مليون سنة مع الديناصورات

الإثنين، 19 يونيو 2023 03:00 ص
وكيل بيطرى عين شمس: السلحفاة موجودة منذ 200 مليون سنة مع الديناصورات السلحفاة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور عاطف محمد كامل، وكيل كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس، خبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إن السلحفاة واحدة من أقدم مجموعات الزواحف فى العالم، وأقدم بكثير من الثعابين والتماسيح، مشيرا إلى أنها تلعب دورا مهما في النظم البيئية، حيث أنهم يحفرون ثقوبا تسكنها كائنات أخرى ويحافظون على نظافة الشواطئ من خلال إطعام الأسماك الميتة التى تنجرف على الشواطئ.

 

وأوضح كامل، أن السلاحف تعود إلى زمن الديناصورات أى منذ أكثر من 200 مليون سنة، ويوجد منها 300 نوع حول العالم، من بينها 129 نوعا مهددا بالإنقراض، لافتا إلى أن قوقعة السلحفاة تنتمي إلى الهيكل العظمى، وتمثل الصدفة الجزء الأكثر تميزا فى السلحفاة ويقول الخبراء إنها مكونة من 50 عظمة، مشيرا إلى أن السلاحف واحد من أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها بشكل غير قانونى للحصول على لحومها وأصدافها وجلودها - وقد أدى ذلك إلى انقراض المخلوقات.

 

وأضاف أن السلاحف من الحيوانات ذوات الدم البارد مع بطء التمثيل الغذائي، ونتيجة لذلك، فإنها تتمتع بعمر طويل قد يصل إلى 100 عام فى الفصائل الأكبر حجما، إلا أن الفصائل الأخرى تتراوح أعمارها من 10 إلى 80 عام، وتضع السلاحف ببيضها في البر حيث تقوم بالحفر للاحتفاظ بالبيض بالقرب من المنطقة التى تعيش فيها، ولكنها لا تبقى بجوار صغارها لرعايتهم، فبخروجهم للحياة تتركهم لاكتشاف العالم لوحدهم.


السلحفاة

السلاحف

عمر السلاحف

الطب البيطرى

الزواحف



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