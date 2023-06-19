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وفاة حفيد الشيوعى الروسى ليون تروتسكى فى المكسيك عن عمر يناهز 97 عاما

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:43 م
وفاة حفيد الشيوعى الروسى ليون تروتسكى فى المكسيك عن عمر يناهز 97 عاما إستيبان فولكوف
كتب إيهاب محمد

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أفادت صحيفة El Pais الإسبانية أن إستيبان فولكوف برونشتاين، حفيد الثورى الشيوعى الروسى ليون تروتسكى، توفى فى المكسيك عن عمر يناهز الـ 97 عاما، وأمضى فولكوف معظم طفولته في الانتقال من بلد إلى آخر، وكان آخر شاهد على قيد الحياة على اغتيال تروتسكي عام 1940 في منزله في المكسيك على يد عملاء ستالين، وفيما بعد حول منزل العائلة إلى متحف لتكريم ذكرى جده.

التقرير من المصدر
التقرير من المصدر

وقال متحف ليون تروتسكى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن "مديرنا ورفيقنا وصديقنا إستيبان فولكوف توفي عن 97 عاماً"، وهذا المتحف الموجود في مكسيكو مُقام داخل المنزل الذي عاش فيه تروتسكي عندما انتقل للعيش في المنفى بالمكسيك في يناير 1937، حتى اغتياله في أغسطس 1940.

إستيبان فولكوف
إستيبان فولكوف

ولد فولكوف في أوكرانيا عام 1926، ووصل إلى المكسيك عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً نتيجة مساع بادر بها جدّه، وكانت والدته زينايدا، ابنة تروتسكي، قد انتحرت في باريس خلال فرارها من نظام جوزف ستالين، بينما أُرسل والده إلى معتقل جولاج في ثلاثينات القرن الماضي.


وفاة حفيد تروتسكي

تروتسكي

المكسيك

إستيبان فولكوف

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