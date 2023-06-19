وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يدشّن مجموعة من الخدمات الإلكترونية

المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الوزارة وتسُهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين سواء من منسوبي الوزارة أو المتعاملين مع هذه الخدمات من داخل المملكة أو خارجها، ولاسيما الحجاج والمعتمرين وذلك بحضور وكلاء ومسؤولين الوزارة.

وشملت الخدمات الإلكترونية منصة تراسل للتعاملات الإلكترونية لفروع الوزارة، والمشاريع المساندة لها (منصة إدارة التقارير، خدمة ذكاء الأعمال، تطبيق تراسل على الأجهزة الذكية، مساحة عمل المسؤولين، خدمة التصديق الرقمي)، وتطبيق التوعية الشرعية التي تعنى بالتوعية الشرعية لزوار بيت الله الحرام؛ من خلال اتصال مرئي يجمع بين السائل (الحاج أو المعتمر) والداعية والمترجم (في حالة اختيار لغة غير العربية من قبل السائل) لتوضيح ما أشكل على السائل أثناء أداء نسكه، وتطبيق الوزارة الرسمي "رشد" لتحقيق أكبر انتشار للكتب الإلكترونية الموثوقة، وهي خدمة تكاملية مع خدمة المكتبة الإلكترونية الموجودة من خلال منصات المكتبة المنتشرة في المواقيت والمنافذ، ومن خلال موقع المكتبة على شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة وعبر إطلاقها لهذه التطبيقات الإلكترونية، تهدف إلى تطبيق جميع معايير التحول الرقمي، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة الأعمال الإدارية والتطوير المستمر والوصول إلى بيئة عمل رقمية؛ وكذلك استغلال التقنية الحديثة في خدمة الدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.