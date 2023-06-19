اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يدشّن مجموعة من الخدمات الإلكترونية

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:55 ص
وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يدشّن مجموعة من الخدمات الإلكترونية حجاج بيت الله الحرام- أرشيفية
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الوزارة وتسُهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين سواء من منسوبي الوزارة أو المتعاملين مع هذه الخدمات من داخل المملكة أو خارجها، ولاسيما الحجاج والمعتمرين وذلك بحضور وكلاء ومسؤولين الوزارة.
 
وشملت الخدمات الإلكترونية منصة تراسل للتعاملات الإلكترونية لفروع الوزارة، والمشاريع المساندة لها (منصة إدارة التقارير، خدمة ذكاء الأعمال، تطبيق تراسل على الأجهزة الذكية، مساحة عمل المسؤولين، خدمة التصديق الرقمي)، وتطبيق التوعية الشرعية التي تعنى بالتوعية الشرعية لزوار بيت الله الحرام؛ من خلال اتصال مرئي يجمع بين السائل (الحاج أو المعتمر) والداعية والمترجم (في حالة اختيار لغة غير العربية من قبل السائل) لتوضيح ما أشكل على السائل أثناء أداء نسكه، وتطبيق الوزارة الرسمي "رشد" لتحقيق أكبر انتشار للكتب الإلكترونية الموثوقة، وهي خدمة تكاملية مع خدمة المكتبة الإلكترونية الموجودة من خلال منصات المكتبة المنتشرة في المواقيت والمنافذ، ومن خلال موقع المكتبة على شبكة الإنترنت.
 
 وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة وعبر إطلاقها لهذه التطبيقات الإلكترونية، تهدف إلى تطبيق جميع معايير التحول الرقمي، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة الأعمال الإدارية والتطوير المستمر والوصول إلى بيئة عمل رقمية؛ وكذلك استغلال التقنية الحديثة في خدمة الدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة