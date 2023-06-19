وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف بـ 82 مليون دولار

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 9/6/9 يونيو حتى 15 يونيو تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 118 ألف طن من الذرة بحوالي 42مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 9مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى حتى 15 يونيو الحالى 5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة ، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.

أكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.