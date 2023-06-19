اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 10:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:00 ص
وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا ظهر اليوم مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة لبحث ما تم خلال الأسبوع الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث يعتبر الاجتماع بمثابة كشف حساب لما تم من إخفاقات وإنجازات بلجان امتحانات الثانوية العامة.

 

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم مناقشة كل ما ظهر خلال الأيام الماضية بامتحانات الثانوية العامة ومنح رؤساء اللجان تعليمات بشأن توفير أقصى درجات الراحة للطلاب الذين يؤدون الامتحان وأيضا مواعيد دخول الطلاب قبل بدء الامتحان وأيضا التصدى للغش بشكل أكبر وعدم السماح للطلاب بالدخول بأى وسيلة غش، موضحا أن تم رصد جميع الشكاوى والمشكلات التى حدثت الأسبوع الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة وسيتم التنبيه على رؤساء اللجان بعدم تكرارها.

 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

 

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش فى الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة فى اللجان لرصد أى مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود فى كراسة الأسئلة لضبط أى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أى تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

 

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات فى ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته فى ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية فى الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية

تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

جروبات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2023



الموضوعات المتعلقة

طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:05 ص

التعليم: لم يتم تسريب أى امتحانات للثانوية العامة

الأحد، 18 يونيو 2023 11:07 م

امتحان اللغة العربية يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة.. فيديو

الأحد، 18 يونيو 2023 03:05 م

تبابين آراء طلاب الثانوية العامة حول "اللغة العربية".. الطلاب يؤكدون: فى مستوى الطالب المتوسط والصعوبة فى "النحو".. طلاب الأقصر: الامتحان جيد لكن يحتاج وقتا أطول.. وطلاب قنا: ننسى الماضى ونستعد للقادم.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة