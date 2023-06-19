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وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:51 ص
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيام خير وسعة على مصر وأهلها أجمعين، وأن يوفقنا فيها لطاعته، وأن يرزقنا خيرها وبركتها والرضا والقبول فيها.
 
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد وجه اليوم الإثنين جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ على أن تبدأ من يوم الأربعاء، وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة  لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف لنا، وواجبنا أن على تهيئتها على أفضل وجه.
 
وتقام صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك ، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد ، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال ، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.
 
 
 

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