كتبت إيناس البنا

من تحسين الذاكرة إلى تحسين الوظيفة الإدراكية، غالبًا ما تقدم مكملات الدماغ مجموعة متنوعة من الادعاءات المتعلقة بفوائدها المحتملة، حيث تحتوي معظم مكملات الدماغ على مكونات مثل الكافيين وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 من بين أشياء أخرى، لكن هل هذه تعمل حقًا؟

وفقا لتقرير موقع " prevention " من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن بعض مكملات الدماغ قد توفر فوائد قصيرة الأجل، إلا أن آثارها طويلة المدى وملامح السلامة ليست مفهومة جيدًا.

دور المكملات

المكملات تعني الإضافة، حيث أن المكمل سيضيف إلى روتين موجود بالفعل، لذلك عندما يتعلق الأمر بتناول مكملات الدماغ، فإن أول شيء يجب مراعاته هو ما إذا كنا بحاجة إلى مكملات على الإطلاق، قد تكون المكملات مطلوبة في حالة وجود أي مرض أو نقص غذائي أو زيادة المتطلبات، على سبيل المثال في حالة الحمل ".

هل تساعد مكملات الدماغ في تحسين الصحة المعرفية؟

فعالية مكملات الدماغ هي موضوع معقد ودقيق، في حين أن بعض مكملات الدماغ قد توفر فوائد معينة وتظهر نتائج واعدة في الدراسات العلمية ، يمكن أن تختلف الفعالية العامة وموثوقية هذه المكملات بشكل كبير.

تتوفر العديد من مكملات الدماغ في السوق بدعوى زيادة الذاكرة أو زيادة التركيز، ولكن لا يدعم أي من الأبحاث السريرية أن هذه المكملات يمكن أن توفر مثل هذه الفوائد أو حتى تؤخر عواقب مرض الزهايمر أو مرض باركنسون."

خلصت التوصيات الطبية إلى أنه لا يمكن الموافقة على أي مكمل غذائي لصحة الدماغ، وأوصى فريق الباحثين البالغين بتلبية متطلباتهم الغذائية من نظام غذائي وأسلوب حياة صحيين. ومع ذلك ، لاحظ الفريق أن نقص بعض العناصر الغذائية ، مثل الفيتامينات B9 و B12 ، يمكن أن يكون مرتبطًا بمشاكل في الوظيفة الإدراكية أو صحة الدماغ ، وهذا هو السبب في أن المكملات قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من نقص.

ركز على الأطعمة

أنواع المكملات الغذائية المتوفرة في السوق تحتوي على الكافيين ، أوميجا 3 ، فيتامين ب 6 ، وفيتامين ب 12" ، مضيفًا أنه يمكن للمرء دائمًا التركيز على الأطعمة مثل الأسماك والمكسرات وبذور الزيت والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت ، الفواكه والبيض لتلبية متطلباتهم الغذائية.

شيء مهم آخر يجب أن نتذكره هو أنه يجب على المرء أن يتجنب الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة لأن البحث يكشف أن تناولها بشكل منتظم يمكن أن يعيق الصحة العقلية".