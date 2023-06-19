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هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين وسط تداولات 2.6 مليار جنيه

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:59 م
هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين وسط تداولات 2.6 مليار جنيه البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.181 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 21773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7528 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة.

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