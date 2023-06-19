ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 19/6/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ص
موعد صلاة العصر 31: 4
موعد صلاة المغرب 7:59 م
موعد صلاة العشاء 9:32
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 1:01
موعد صلاة العصر 4:39
موعد صلاة المغرب 8:06 م
موعد صلاة العشاء 9:42 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 4:29 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:30 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:42 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:07
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