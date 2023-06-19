نائب البرهان يثمن دور الرئيس السيسي فى تذليل العقبات أمام السودانيين بمصر

بيشوى رمزى

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن اللقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شهد مناقشة الوضع في السودان، مشددا على دور الجامعة العربية المحوري لإنهاء الأزمة السودانية.

وأضاف خلال تصريحاته التي أدلى بها فور انتهاء لقاءه بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول أيضا بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية المحورية ومثمنا حرص أبو الغيط على حل الأزمة، موضحا أنه كان خير مستمع، وأسفر اللقاء عن اتفاق حول دعم الجامعة العربية و حضورها ضمن جميع المبادرات التي من شأنها حل الأزمة السودانية.

وحول زيارته لمصر، قال عقار إن أهداف الزيارة تتمحور حول مناقشة ابرز القضايا الاقتصادية والسياسية وعلى وجه الخصوص قضية الحرب في ظل وجود نحو 5 ملايين سوداني على الأراضي المصرية .

وأضاف أنه تمت مناقشة الأزمة الإنسانية الحالية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيفية مواجهة الصعوبات التي تواجه السودانيين، موضحا أن هذه القضية كانت أساسية على طاولة المباحثات الثنائية وبالفعل فقد تم الاتفاق على تسخير جميع الإجراءات مثمنا دور الرئيس السيسي بشأن توجيه جميع الجهات لتحقيق المرجو وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه ملايين السودانيين على الأراضي المصرية.