وقالت مليار - فى منشور عبر تليجرام- أن الخسائر الروسية فى جميع الاتجاهات خلال الأسبوع الماضى بلغت "أكثر من 4600 قتيل وجريح، بالإضافة إلى أن مدافعينا قامو بأسر أكثر من 80 جنديا" روسيا، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت أكثر من 400 وحدة من المعدات العسكرية والأسلحة الروسية، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر والدبابات ومدافع الهاوتزر وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.

وكان الجيش الأوكرانى قد أعلن في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 220 ألفا و450 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.