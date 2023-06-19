مقتل عاطل على يد صديقه بسبب خلاف على ثمن مواد مخدرة فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية منية شبين التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مقتل عاطل علي يد صديقه، بطعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب الخلاف على ثمن شراء المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفد ورود بلاغ بمصرع شاب إثر إصابته بعدة طعنات بجسده بمنطقة منية شبين دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد أ د"، 30 سنة، بطعنات متفرقة بالجسم، ووفاته على الفور، حيث كشفت التحريات قيام صديقه المدعو "مصطفي ا"، 28 سنة، عاطل، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" بسبب الخلاف بينهم على شراء المواد المخدرة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



