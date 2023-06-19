اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مقتل عاطل على يد صديقه بسبب خلاف على ثمن مواد مخدرة فى شبين القناطر

الإثنين، 19 يونيو 2023 04:10 م
مقتل عاطل على يد صديقه بسبب خلاف على ثمن مواد مخدرة فى شبين القناطر جانب من الحادث
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية منية شبين التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مقتل عاطل علي يد صديقه، بطعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب الخلاف على ثمن شراء المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفد ورود بلاغ بمصرع شاب إثر إصابته بعدة طعنات بجسده بمنطقة منية شبين دائرة المركز.

 

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد أ د"، 30 سنة، بطعنات متفرقة بالجسم، ووفاته على الفور، حيث كشفت التحريات قيام صديقه المدعو "مصطفي ا"، 28 سنة، عاطل، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" بسبب الخلاف بينهم على شراء المواد المخدرة.

 

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


 

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مقتل شاب

عاطل

شراء المواد المخدرة

المخدرات

منية شبين

شبين القناطر

سلاح ابيض

سكين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة