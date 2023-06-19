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مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين وتحذر من مخاطر التصعيد ضد الفلسطينيين

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:39 ص
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين وتحذر من مخاطر التصعيد ضد الفلسطينيين وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن وقوع 3 ضحايا و31 مصاباً حتى الآن.
 
وأكد البيان على رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، ومشيرةً إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة. 
 
 

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