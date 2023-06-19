اليوم السابع
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الإثنين، 19 يونيو 2023 11:21 م
أكرم القصاص
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 80 على الأقل إثر تصادم حافلتين جنوبي الهند

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:00 م
مصرع 5 أشخاص وإصابة 80 على الأقل إثر تصادم حافلتين جنوبي الهند تصادم
أ ش أ

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لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ما لا يقل عن 80 آخرين بجروح من جراء حادث ت صادم حافلتين بمقاطعة كودالور بولاية تاميل نادو أقصى جنوبي الهند.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الاثنين/ - إن أحد إطارات الحافلتين انفجرت وفقد قائد المركبة السيطرة وانحرف للجانب الأيمن من الطريق واصطدم مع حافلة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس.

وأضافت الشرطة أن من بين الضحايا سائقي الحافلتين الاثنين، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .. كما قدم رئيس وزراء الولاية إم كاي ستالين، تعازيه لأسر الضحايا وأعلن صرف تعويضا ماليا لهم.

 


حادث تصادم

مقاطعة كودالور

ولاية تاميل نادو

الهند



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