مصرع أب ونجله وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالدقهلية

لقى أب ونجله مصرعهما، بينما أصيب 3 آخرين، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلاف على رى أرض زراعية، وتم نقل الجثتين للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية البلامون دائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى مصطفى إبراهيم مصطفى 63 سنة، ونجله خليل مصطفى إبراهيم 24 سنة، فيما أصيب خ.إ.م. 27 سنة، وم.ع. 60 سنة، وا.م. 30 سنة، جميعهم من قرية البلامون مركز السنبلاوين، وذلك بسبب خلاف على مروى أرض زراعية

وتم نقل المصابين للمستشفى والجثتين للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.