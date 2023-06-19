"مشوار العندليب عبد الحليم حافظ" فى الصالون الثقافى لدار أوبرا دمنهور اليوم

البحيرة - ناصر جودة

تحتفل دار أوبرا دمنهور اليوم الإثنين بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فى إطار فاعليات الصالون الثقافى.

وتستضيف دار أوبرا دمنهور المطرب والملحن إبراهيم نصير فى حوار يديره الشاعر ذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ومن إعداد الفنان أمين الصيرفى مدير عام النشاط الثقافى والفكرى.

يدور اللقاء حول أهم أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، ومحطات حياته التى جعلت منه فناناً كبيرا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مسيرته الفنية، مع الإشارة إلى تجربته السينمائية التى قدم خلالها العديد من الأغانى الناجحة.

ويتضمن الصالون باقة متنوعة من أجمل القصائد والأغانى التى قدمها العندليب الأسمر منها: جبار - أى دمعة حزن لا - قارئة الفنجان - أحبك - يا مالكا القلب - زى الهوى - على حسب وداد قلبى.

يذكر أن الفنان إبراهيم نصير هو مطرب وملحن درس بأكاديمية الفنون، وقد شارك بالغناء فى العديد من الحفلات الناجحة منها حفل ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ بالمسرح الصغير بالأوبرا، وقام بتلحين العديد من الأغانى التى غناها كبار الفنانين.