اليوم السابع
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مستشفى رمد طهطا بسوهاج يبدأ في إجراء عمليات المياه البيضاء

الإثنين، 19 يونيو 2023 05:09 م
مستشفى رمد طهطا بسوهاج يبدأ في إجراء عمليات المياه البيضاء إجراء عمليات المياه البيضاء
سوهاج - عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء مستشفى رمد طهطا في إجراء عمليات المياه البيضاء للمواطنين على نفقة الدولة، وتم بالفعل إجراء أول 6 عمليات بالمجان، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وخطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.
 
ومن جانبه قال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن هذه الخطوة هي نقطة البدء لدخول مستشفى رمد طهطا في منظومة عمل القضاء على قوائم الانتظار، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا لما تشهده محافظة سوهاج خلال الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ في القطاع الطبي على مستوى المنشآت والخدمات المقدمة للمواطنين.

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