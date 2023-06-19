محافظ كفر الشيخ: المنطقة اللوجستية توفر 30 ألف وظيفة وافتتاح أول مرحلة بعد عام

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم نحتفل بحدث تاريخي لمحافظة كفر الشيخ، بتدشين ووضع حجر أساس المنطقة اللوجستية، حيث بدأ العمل منذ عام بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها وزارة التموين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء بحضور الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والهجرة والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، و المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والقيادات التنفيذية للمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه حدث تاريخي يستحق الخروج بصورة متميزة لأنه أمل لنا، مؤكداً أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خصص الأرض لإقامة المنطقة اللوجستية، مؤكدة أن موقع المنطقة اللوجستية، تحت التطوير، فهي مجاور لمركز التنمية الشبابية المنشأ بتوجيه الرئيس، ويحتوي على حمام سباحة أوليمبى، و 2 ملعب أكريليك متعدد الأغراض، ومضمار حول الملاعب، وملعبين كرة قدم نجيل صناعى بالإضافة غرف تغيير ملابس للملاعب، ومبنى للأنشطة، ومبنى قاعة الإحتفالات، وصالة چيم رياضى، كما يجوار الموقع الجامعة، وكوبري علوي للربط بين محور دسوق كفر الشيخ والطريق الدائري صبري القاضي وطريق دائري غربي وشرقي، وبالاضافة لمجمعين سكنيين يتم انشاؤهما، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الهيئة الهندسة، 109 عمارات، بإجمالي 15 ألف وحدة سكنية خدمة، تحتاج لمنطقة لوجستية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة اللوجستية ، تضم العديد من المكونات، تجارية، واستثمارية وترفيهية وطبية وتعليمية وخدمات متنوعة لخدمة أهالي كفر الشيخ، لتوفير كافة الخدمات بعد أن كان يتجه أهالي المحافظة للمحافظات المجاورة، لتدبير احتياجاتهم، كما ستخدم المنطقة اللوجستية منطقة الجامعة، وهي قريبة من مسار العائلة المقدسة، وهناك طريق مستحدث للربط بكل المحاور، ورافد الطريق الدولي كفر الشيخ طنطا وكفر الشيخ المحلة، مؤكداً أننا غيرنا منظومة النقل والحركة والمنظومة الداخلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتوجه بالشكر، لأشرف دوس أحد زعماء المهجر، فهو مهتم بالعودة للجذور، وسيوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل، للعمل في الانشطة التجارية والاستثمارية، بالإضافة للخدمات، مؤكداً أن المشروع سيؤدي لانفراجه كبيرة، وستكون مناطق لوجستية أخرى على نطاق أصغر ، وسيتم الانتهاء أقل من 24 شهر، وسيتم افتتاح المرحلة الاولى بعد 12 شهر، ضمن الأعمال المتميزة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.