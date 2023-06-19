محافظ قنا يقدم العزاء لأسرة عامل توفى فى حادث حريق محطة وقود المعنا.. صور

قنا صابر سعيد

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة العامل أمين عبدالرازق بمسقط رأسه بمدينة دشنا، و الذي توفي متأثرا باصابته في الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي ب محطة وقود المعنا ، أثناء تفريغ إحدى سيارات نقل المواد البترولية لكمية البنزين الموجودة بها، رافقه أحمد جابر، وكيل وزارة القوي العاملة، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ومسئول مديرية التضامن الاجتماعي .

أعرب محافظ قنا، عن مواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه تم صرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد والتكفل بمصاريف الجنازة بمعرفة المحافظة و مديرية التضامن الاجتماع ، كما وجه بسرعة صرف مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض للأسرة، ووجه رئيس الوحدة المحلية للمدينة بضرورة توفير وحدة سكنية مناسبة لإقامة أسرة الشهيد بها.

يُذكر أن أمين عبدالرازق أصيب في حريق محطة الوقود بالمعنا الأسبوع الماضي، وتم نقله علي الفور بواسطة سيارة الاسعاف إلي مستشفي مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ بجامعة جنوب الوادي، وتم ايداعه بغرفة العناية المركزة المخصصة لإصابات الحروق إلي أن وافته المنية بالأمس.