محافظ الدقهلية يدشن قافلة "إيد فى إيد" بالمنزلة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين يرافقه، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، بتدشين قافلة ايد فى ايد بالمنزلة لتقديم مساعدات عينية وكوبونات للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعى المصرى ووزارة التضامن الاجتماعى وجمعية رسالة بالمنزلة.

وأكد " المحافظ " على أن رئيس الجمهورية أمر بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة، بالتعاون مع المجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر.

وقال " مختار "ابعث باسم شعب الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على كل ما يقدمه من خدمات ومشروعات فى كل محافظات مصر فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار " المحافظ " إلى أن القافلة تستهدف تقديم مساعدات عينية للأسر الأولى بالرعاية عبارة عن مساعدات زواج لعدد 36 أسرة، ورفع كفاءة المنازل وتركيب وصلات مياه لعدد 16 أسرة، وتوزيع كوبونات لحوم ومواد غذائية لعدد 50 أسرة، بالإضافة إلى صرف كوبونات مالية لعدد 36 عروسه، بإجمالى عدد 100 أسرة بتكلفة إجمالية مليون و400 الف جنيه.

وثمن " مختار " الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك الزراعى ووزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى تجاه الأسر الاولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وتوفير التمويلات اللازمة.

ومن جانبه أوضح "رئيس البنك الزراعى" أن عدد الأسر المستهدف توزيع كوبونات لحوم ومواد غذائية عليها بنطاق الدقهلية 750 أسرة بقيمة 300 الف جنيه نصيب المنزلة منها 50 أسرة، وقرر "فاروق" صرف كوبونات ماليه بقيمة 2000 جنيه لكل كوبون لعدد 36 عروسا بالإضافة إلى كوبونات المواد الغذائية.

وقال " رئيس البنك الزراعى " أن الرئيس السيسى وجه بضرورة الاهتمام بأهلينا فى قرى مصر من خلال تقديم قروض للمراءة المعيلة بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه بأقل فائدة وهى 5% متناقصه وبدون ضمانات بتقديم بطاقة الرقم القومى فقط لإقامة مشروعات متناهية الصغر داخل المنازل مثل تربية الطيور والحيوانات وغيرها.

جاء ذلك بحضور النائب احمد الحديدى، عضو مجلس النواب، سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى لقطاعات الأعمال، واللواء ايهاب زويل رئيس مجموعة الامن، ومحمد شعبان الرئيس التنفيذى لمجموعة الشئون القانونية والالتزامية، وخالد بدر رئيس مجموعة العلاقات العامة، وعبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا، واحمد سلطان رئيس قطاع الدقهلية، والدكتور على الخصرجى مدير التجزئة المصرفية بمنطقة شرق الدلتا، ورمضان الصابر وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وسحر فرج مديرة جمعية رساله بالمنزلة والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة.