محافظ أسيوط يوجه بمتابعة فتح منافذ توفير السلع الغذائية بمناسبة عيد الأضحى

أسيوط -هيثم البدرى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إجتماع القيادات التنفيذية للمحافظة ، لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة في ضوء متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والخاصة بمتابعة فتح معارض، ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم استعدادا ل عيد الاضحى المبارك، ومتابعة تطبيق قانون المحال العامة وتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الايرادات .. وذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ،ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.

وأشار محافظ أسيوط ،فى بداية الاجتماع الى التأكيد على أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال العام وخلال عيد الاضحى المبارك ، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف مراكز وأحياء المحافظة ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار ومتابعة تنفيذ تلك المعارض للتأكد من تلبيتها لاحتياجات المواطنين وتوفر كافة السلع الضرورية من "سكر وأرز ومكرونة وزيوت وشاى ولحوم ودواجن" بأسعار مخفضة للمواطنين فضلًا عن تكثيف الحملات على الأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولة لإخفاء السلع والتعامل الفورى مع أية محاولة للتخزين أو إحتكار السلع ومصادرتها فورًا .

وشدد محافظ أسيوط على التحفظ على السلع التي يتم إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة وبيعها في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مطالبًا بالتنسيق بين كافة الأجهزة والغرف التجارية والتموين والشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر.

كما وجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تطبيق قانون المحال العامة وترخيص المحلات وفقًا للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال وحدات إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية مكلفًا بسرعة الانتهاء من حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الجديد ، فضلا عن تحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تكثيف جهود تطوير المشروعات التابعة للمحافظة وحسن استغلال الأصول المملوكة للمحافظة وتنميتها وتنظيم العمل بمنظومة الاعلانات والمتابعة المستمرة للاعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق الدولة فضلًا عن تكثيف جهود التوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الاسرة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة مطالبًا وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مسئولي المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى لتقديم التسهيلات ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لها.

كما أكد المحافظ فى نهاية الاجتماع بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة " 100 مليون شجرة" والحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها و عدم التعدى عليها ، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات .