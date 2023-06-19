وتطرق لوكاشينكو خلال اللقاء إلى مسألة دعوة مراقبين للانتخابات المقبلة في عام 2024، وقال "الكيانات التي تدعو المراقبين يحددها القانون، ليس لدينا ما نخفيه فعندما يحين الوقت سندعو مراقبين للانتخابات حتى لا يتم لومنا على إجراء انتخابات كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث الكثير من التزوير لكننا يجب أن نجري الانتخابات بنزاهة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الإثنين.

وشدد لوكاشينكو على أن بيلاروسيا ليس لديها ما تخفيه، وقال "نحو 80 بالمائة من مواطنينا يؤيدون سياستنا بشكل قاطع، وسنناضل من أجل الـ20 بالمائة المترددين أو المعارضين".

يُشار إلى أن بيلاروسيا ستجري انتخابات البرلمان والمجالس المحلية العام المقبل 2024.