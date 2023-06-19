لماذا ينخفض معدل الكولاجين في الجسم كلما تقدم العمر؟

كتب – حسام الشقويرى

مع التقدم في العمر، ينتج جسمك بشكل طبيعي كمية أقل من الكولاجين. ويمكن أن يبدأ التباطؤ في منتصف العشرينيات من عمرك. هذا يسبب مجموعة متنوعة من الحالات التي نتقبلها عادة كجزء من التقدم في السن. تشمل علامات فقدان الكولاجين تجاعيد الجلد بسبب فقدان المرونة وتيبس المفاصل. بالإضافة إلى ذلك يرتبط الكولاجين ارتباطًا مباشرًا بصحة الأمعاء حيث يتسبب انخفاض البروتين في القرحة ومشاكل الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وبصرف النظر عن الشيخوخة، فإن السبب الرئيسي لعدم وجود ما يكفي من الكولاجين لدى الناس هو سوء التغذية. ولا يمكن لجسمك أن يصنع الكولاجين إذا لم يكن يحتوي على العناصر الضرورية، وهي الأحماض الأمينية، والعناصر الغذائية اللازمة لمعالجتها.

ولصنع الكولاجين - أو أي بروتين - يجمع جسمك بين الأحماض الأمينية. يمكنك الحصول على الأحماض الأمينية عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبروتين وهضمها ، مثل اللحوم والفاصوليا ومنتجات الألبان ، وفقًا لعيادة كليفلاند. ثم يمكن لجسمك إعادة توجيه الأحماض الأمينية إلى الكولاجين.

أثناء عملية إعادة استخدام الكولاجين ، يستخدم جسمك الفيتامينات والمعادن ، وخاصة فيتامين C والزنك والنحاس. هذه العناصر الغذائية هي جزء من نظام غذائي صحي نموذجي. يمكنك تناول الكثير منها بشكل طبيعي في الأطعمة التي تتناولها. تحتوي الفواكه الحمضية والفلفل الأحمر والأخضر والطماطم والبروكلي والخضراوات على فيتامين سي . تعتبر اللحوم والمحار والمكسرات والحبوب الكاملة والفول مصادر جيدة للمعادن.

لكن مع تقدمك في العمر، قد لا يمتص جسمك العناصر الغذائية أيضًا أو يصنعها بكفاءة. للتأكد من أن جسمك يحتوي على مكونات كافية لصنع الكولاجين، قد تحتاج إلى تغيير ما تأكله أو تناول مكملات غذائية .

أفضل الأطعمة لبناء الكولاجين

جنبا إلى جنب مع الأطعمة المذكورة، مرق العظام يستخرج الكولاجين من لحم البقر أو الدجاج أو عظام السمك من خلال عملية تخمير منخفضة وبطيئة. الوصفات الجيدة وفيرة. سيتضمن معظمها غلي العظام في الماء لمدة 12 إلى 48 ساعة إما على الموقد أو في قدر.

إذا استطعت، فحاول شراء مرق العظام العضوي - أو طهي المرق من عظام الحيوانات التي يتم تربيتها عضوياً فقط. ، ومثل الكولاجين، يعتبر الجيلاتين طعامًا رائعًا آخر لتعزيز قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين. يأتي الجيلاتين من الكولاجين ، لذلك فهو يحتوي بشكل طبيعي على ما يحتاجه جسمك لإعادته إلى شكل الكولاجين.

متى تأخذ مكملات الكولاجين

من الأفضل الحصول على العناصر الغذائية من تناول الأطعمة العضوية الطازجة. إنه ما يصنعه جسمك ليهضمه ويأكله بشكل طبيعي. لكن مكملات الكولاجين تأتي في المرتبة الثانية ، وفقًا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، وإذا كنت ترغب في تناول مكمل الكولاجين ، فاختر شكل المسحوق . مسحوق الكولاجين المتحلل (أو "ببتيد الكولاجين") عادة لا يكون له نكهة ويذوب بسهولة في المشروبات والعصائر والحساء والصلصات.