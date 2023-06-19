اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

لصوص التاريخ.. استمرار حبس 6 أشخاص 15 يوما لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالعياط

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:15 م
لصوص التاريخ.. استمرار حبس 6 أشخاص 15 يوما لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالعياط محكمة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالعياط . 
 
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة العياط.
 
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
اعترف 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار، عقب ضبطهم في منطقة العياط، بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، باشتراكهم في عملية الحفر، مستخدمين أدوات أعدوها لعملية التنقيب.
 
وأضاف المتهمون أنهم استخدموا موتور لسحب المياه، بالإضافة إلى أدوات خاصة بالحفر والإنارة، وأنهم أحدثوا حفرة عميقة إلا أنهم لم يعثروا على أي آثار، وأشاروا إلى أنهم كانوا يواصلون عملية التنقيب، حتى تم القبض عليهم.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لتشكيل لجنة ومعاينة مكان الحفر، وبيان احتواءه على آثار من عدمه، وباشرت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار في إحدى مناطق العياط.
 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 6 أشخاص متورطين في عملية التنقيب، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهمون.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

التنقيب عن الآثار

أمن الجيزة

العياط

لصوص التاريخ



الموضوعات المتعلقة

ضربات أمنية للصوص التاريخ.. الداخلية تضبط عصابات محلية ودولية تنقب عن الآثار المصرية.. التحفظ على أدوات الجريمة وسراديب أسفل الأرض.. والنصابون والدجالون وهوس الثراء السريع كلمة السر للاحتيال على المواطنين

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:32 م

لصوص التاريخ.. القبض على مواطن ينقب عن الآثار أسفل منزله فى المرج

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:45 ص

هوس الثراء السريع.. "الداخلية" تلاحق لصوص التاريخ.. مداهمة منازل نقب أصحابها أسفلها عن كنوز بالقاهرة والمحافظات.. وضبط 54 قطعة أثرية وعملات نادرة قبل تهريبها للخارج.. والتحفظ على سراديب وأدوات حفر تحت الأرض

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:00 ص

ضربة أمنية للصوص التاريخ.. الداخلية تضبط 54 قطعة أثرية فى أسيوط

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة