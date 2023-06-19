كوريا الشمالية تصف الإخفاق في إطلاق قمر صناعي بـ"الفشل الذريع"

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، أن كوريا الشمالية وصفت الإخفاق في إطلاق قمر صناعي عسكري الشهر الماضي "بالفشل الذريع".

ورد هذا التعليق في سياق تقرير عن الاجتماع الثامن الموسع للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم والذي يعقد لتحديد "الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد من أجل التعامل مع الوضع الدولي المتغير".

وقال التقرير إن أوامر صدرت للعاملين بتحليل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الإخفاق في إطلاق القمر الصناعي والاستعداد لعملية إطلاق جديدة في المستقبل القريب.