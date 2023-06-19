اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الشمالية تصف الإخفاق في إطلاق قمر صناعي بـ"الفشل الذريع"

الإثنين، 19 يونيو 2023 06:00 ص
كوريا الشمالية تصف الإخفاق في إطلاق قمر صناعي بـ"الفشل الذريع" زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، أن كوريا الشمالية وصفت الإخفاق في إطلاق قمر صناعي عسكري الشهر الماضي "بالفشل الذريع".

 

ورد هذا التعليق في سياق تقرير عن الاجتماع الثامن الموسع للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم والذي يعقد لتحديد "الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد من أجل التعامل مع الوضع الدولي المتغير".

 

وقال التقرير إن أوامر صدرت للعاملين بتحليل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الإخفاق في إطلاق القمر الصناعي والاستعداد لعملية إطلاق جديدة في المستقبل القريب.

 


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