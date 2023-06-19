قتيل و7 مصابين في حادث تدافع خلال حفل موسيقي جنوب شرقي بوليفيا

وكالات

لاقت فتاة تبلغ السابعة عشرة حتفها وأصيب 7 أشخاص جراء تدافع خلال حفل موسيقي في جنوب شرقي بوليفيا حسبما أفاد مصدر طبي، الأحد.

وحصل التدافع مساء السبت خلال حفل موسيقي داخل قاعة كامبو فريال دي لاخاستامبو في مدينة سوكري. ويمكن أن يستوعب هذا المكان ما يصل إلى 20 ألف شخص.

وقالت ماريا إيلينا ليسكانو مديرة مستشفى سان بيدرو كلافير في حديث للتلفزيون إن "الفتاة البالغة السابعة عشرة وصلت للأسف ميتة" إلى المستشفى.

وأضافت أن التقارير الأولية للأطباء الذين فحصوها أظهرت "إصابتها بكدمات عدة على جسدها". وعولج أيضاً 7 أشخاص جميعهم إناث.

وفقاً للصحافة المحلية بيعت تذاكر الحفل مسبقاً لكن مجموعات من الأشخاص حاولت الدخول بالقوة فيما كان آخرون يحاولون الخروج وهو ما سبب ارتباكاً.

وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يحاولون مغادرة المكان عبر تجاوز العوائق المعدنية.