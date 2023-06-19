طعن عنصر أمن أمام سفارة البرازيل فى تونس والقبض على المنفذ

وكالات

أفادت وسائل إعلام اليوم الإثنين، أن عنصر أمن أمام سفارة البرازيل في تونس تعرض لعملية طعن وتم القبض على المنفذ، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شرط عاجل.

وذكر شهود عيان أن هناك تواجدا مكثفا للشرطة في المنطقة، وأنه يجري تطويق موقع الحادث.