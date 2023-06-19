اليوم السابع
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الإثنين، 19 يونيو 2023 01:40 م
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طعن عنصر أمن أمام سفارة البرازيل فى تونس والقبض على المنفذ

الإثنين، 19 يونيو 2023 01:05 م
طعن عنصر أمن أمام سفارة البرازيل فى تونس والقبض على المنفذ شرطة البرازيل - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام اليوم الإثنين، أن عنصر أمن أمام سفارة البرازيل في تونس تعرض لعملية طعن وتم القبض على المنفذ، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شرط عاجل.

 

وذكر شهود عيان أن هناك تواجدا مكثفا للشرطة في المنطقة، وأنه يجري تطويق موقع الحادث.

 

 


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تونس

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