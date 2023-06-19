ضبط 4 أطنان زيت طعام مجهول المصدر و125 عبوة مبيدات محظور تداولها بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية لمتابعة الأسواق والمحال العامة والوقوف على مدى إلتزام التجار بالتعليمات والقوانين المنظمة لعملية بيع وشراء السلع بمركز سمنود ضمت أشرف شرف الدين، محمد السيد فضل، خالد محمد زكى، مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع لتعبئة زيت الطعام بمركز سمنود، كما تم ضبط 125 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية بمركز سمنود بعضها منتهية الصلاحية والبعض الآخر محظور تداوله لخطورته وتأثيره الضار على المزروعات وصحة الإنسان وكذلك التأثير السلبى على الإقتصاد القومى.



وتم تحرير محاضر جنح لتلك المخالفات برقمى محاضر 14002و14003 جنح مركز سمنود تم التحفظ علي المضبوطات واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.