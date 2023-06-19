ضبط 15 كيلو هيروين خلال حملة أمنية فى دمياط

كتب محود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة "دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ"، وقسم شرطة (رأس البر)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

واسفرت الحملات عن ضبط (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات "كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار"، بحوزة (5 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").