اليوم السابع
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ضبط 15 كيلو هيروين خلال حملة أمنية فى دمياط

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:40 ص
ضبط 15 كيلو هيروين خلال حملة أمنية فى دمياط حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة "دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ"، وقسم شرطة (رأس البر)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

واسفرت الحملات عن ضبط (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات "كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار"، بحوزة (5 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

 


مخدرات

حيازة مخدرات

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