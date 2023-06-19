اليوم السابع
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ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر خلال حملات مكثفة بأحياء الجيزة

الإثنين، 19 يونيو 2023 07:56 م
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر خلال حملات مكثفة بأحياء الجيزة ذبح لحوم
كتب - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري والأحياء ومباحث التموين، حملات تفتيشية مكثفة على أسواق عرض اللحوم في الفترة من يوم السبت الموافق 17 يونيو حتى الإثنين الموافق 19 يونيو الجاري؛ للتحقق من ذبح الأضاحي بالمجازر وخلوها من الأمراض ومراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وأسفرت حملات يوم السبت الموافق 17 يونيو، عن ضبط 126كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر تحرر بهم محضر في منطقة الجيزة البحر الأعظم، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجزر بإجمالي وزن 5 11 كيلو جرام بالهرم.

 

وشهدت حملات يوم الأحد الموافق 18 يونيو، تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي مضبوطات وزن 87 كيلو جرام بحي الوراق، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجزر وزن 189 كجم ببولاق الدكرور، وتحرير محضر هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي مضبوطات 350 كجم بأكتوبر.

 

وأسفرت الحملات في يومها الثالث على التوالي، عن ضبط 408 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر بحي الدقي تحرر بهم محضرين، بالإضافة إلى ضبط 1275 كيلو لحوم وهياكل دواجن تحرر بهم 14 محضراً إحالة للنيابة، وذلك خلال المرور مع شرطة المسطحات على العائمات.

 

جانب من عمليات الذبح
جانب من عمليات الذبح

 

عمليات ذبح اللحوم
عمليات ذبح اللحوم

 

ذبح لحوم
ذبح لحوم

 


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