ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

كتب محود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وبمواجهتهم أقروا بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاد أحدهم ضبط كافة الدراجات المُستولى عليها بمكان إخفائهـــــا، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وتهموهم بالسرقة.

وفيما ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته "مُفتاح إنجليــزى" وبمواجهتــــه اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بارتكابه عدد (7 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئا النيــــة" (مالكا محل خردة بمحافظة القليوبية)، وباستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المضبوطات، وتهموه بالسرقة