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ضبط المتهم بقتل شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:11 ص
ضبط المتهم بقتل شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر ارشيفيه - قتل
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في منشأة القناطر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في إحدى قرى منشأة القناطر. 
 
بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين  مما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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