صحيفة: صادرات السيارات الكهربائية من أوروبا لبريطانيا مهددة بسبب "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قال ممثلو قطاع السيارات الكهربائية في بروكسل إن صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه السيارات إلى المملكة المتحدة التي تبلغ قيمتها 30 مليار يورو سنويًا ستُعرض للخطر ما لم يتم تعديل اتفاق التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم "بريكست"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ودعت ثلاثة من أكبر مصنعي السيارات في العالم بالفعل الحكومة البريطانية إلى فتح محادثات حول القواعد الجديدة التي ستشهد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ، إذا لم تنشأ 45% من السيارة الكهربائية من حيث القيمة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

وحددت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) الآن المخاطر التي يتعرض لها المصنّعون الذين يشحنون في الاتجاه الآخر ، قائلة إنها يمكن أن تضيف أكثر من 3 مليارات يورو من التكاليف إلى صناعة الاتحاد الأوروبي.

وقُدرت قيمة صادرات السيارات الكهربائية التابعة لأعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إلى المملكة المتحدة بنحو 4.3 مليار يورو في عام 2022 ولكن مع انتعاش سلسلة التوريد والابتعاد عن محركات الاحتراق ، من المتوقع أن يزدهر السوق. تمثل الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات 75% من صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وقال جوناثان أوريوردان ، مدير التجارة الدولية في الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات "نتوقع أن يبلغ إجمالي المبيعات حوالي 25 مليار يورو إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026". وأضاف أن التعريفة بنسبة 10 في المائة ستضيف تكاليف تصل إلى 3 مليارات يورو يتم نقلها إلى المستهلك ، وتستوعبها الصناعة أو يتحملها الاثنين معا.

واعتبرت الصحيفة أن هذا يعني أن السيارات الكهربائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي ، والتي يعتبرها الكثيرون بالفعل باهظة الثمن ، ستكلف أكثر في العام المقبل. قدم الاتحاد الأوروبي قاعدة المنشأ للمساعدة في تعزيز تجارة السيارات الكهربائية الوليدة.

لا تزال الصين تهيمن على توريد المواد الكيميائية ، والتي تشكل ما يصل إلى 45 % من تكلفة السيارة الكهربائية ، حسب الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.

في الشهر الماضي ، حذرت شركة من عمالقة شركات السيارات متعددة الجنسيات ، والمسئولة عن 14 علامة تجارية ، من أنها قد تضطر إلى إغلاق عملياتها في بريطانيا مع فقدان آلاف الوظائف إذا دخلت قاعدة المنشأ الجديدة حيز التنفيذ في يناير.